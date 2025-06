Osimhen, maxi offerta dell'Al Hilal

Getty Images

L’Al-Hilal continua a investire pesantemente sul mercato della Serie A. Dopo aver strappato all’Inter Simone Inzaghi, il club saudita è ora pronto a regalare al suo nuovo allenatore un grande colpo in attacco: Victor Osimhen.L’attaccante nigeriano, autore di 37 gol in 41 presenze con il Galatasaray nella stagione appena conclusa, è ancora di proprietà del Napoli, con cui ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l'Al-Hilal ha presentato un’offerta ufficiale da 65 milioni di euro più 5 di bonus.

Osimhen-Al Hilal: trattativa in corso

Dopo il tentativo fallito della Juventus, bloccato dall’addio del ds Cristiano Giuntoli, ora è l’Al-Hilal a spingere forte. Inzaghi ha già parlato con Osimhen, che potrebbe formare una coppia d’attacco esplosiva con Mitrovic.L’Al-Hilal ha già accolto altre ex stelle della Serie A come Koulibaly, Joao Cancelo e Milinkovic-Savic, e non si ferma qui: nel mirino ci sono anche Theo Hernandez e Ederson.La strategia è chiara: creare una squadra competitiva e spettacolare, pescando talenti già affermati in Europa. Ora resta solo da convincere Osimhen con un contratto da top player assoluto.