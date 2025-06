Osimhen, la risposta del Napoli alle offerte dell'Al Hilal

Il Napoli ha respinto le prime offerte ufficiali arrivate dall’Al Hilal per Victor Osimhen, secondo Sky Sport. Il club partenopeo non intende scendere sotto il valore fissato nella clausola rescissoria, pari a 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. La dirigenza azzurra, infatti, vuole monetizzare al massimo dalla cessione dell’attaccante nigeriano, uno dei profili più ricercati sul mercato estivo 2025.L’Al Hilal, che ha già prelevato Simone Inzaghi dall’Inter come nuovo allenatore, non si arrende. Secondo le ultime indiscrezioni, il club saudita è pronto a rilanciare con una nuova offerta da 70 milioni di euro. Tuttavia, oltre alla distanza con il Napoli, manca ancora l’intesa economica con il calciatore.

Osimhen ha ricevuto una proposta da 26 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerebbero bonus molto ricchi, ma al momento il centravanti nigeriano non ha ancora accettato. Il giocatore, dopo la stagione in prestito al Galatasaray con 37 gol in 41 partite, valuta attentamente le opzioni sul tavolo.L’affare resta aperto, ma servirà uno sforzo ulteriore da parte dell’Al Hilal sia per convincere il Napoli, sia per ottenere il sì definitivo di Osimhen.