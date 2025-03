Osimhen, Kolo Muani, Vlahovic e gli altri: la Juventus e il mercato degli attaccanti

Redazione Calciomercato

La lunga rincorsa verso il mercato di giugno è già iniziata, anche se la finestra di mercato non si è ancora ufficialmente aperta. In casa Juventus , si avvertono già i primi segnali di un’estate calda, con diversi movimenti in atto in vista di una sessione che si preannuncia ancora una volta decisiva per il futuro del club. La squadra bianconera dovrà affrontare molteplici sfide e valutazioni strategiche, considerando che le decisioni che verranno prese toccheranno tutte le zone del campo, dall’attacco alla difesa, senza dimenticare il centrocampo.

Vlahovic Juve, una storia ai titoli di coda

Kolo Muani Juve, le manovre verso l’estate

Osimhen Juve, la suggestione che non passa di moda

Mercato Juve, gli altri nomi per l’attacco

Sesko

Omorodion

Jonathan David

L’attenzione principale, tuttavia, è rivolta al reparto offensivo, dove laha bisogno di operare per sistemare diverse situazioni. L’attacco è uno degli aspetti cruciali da sbrogliare, con più posizioni da monitorare e una possibile rivoluzione che potrebbe coinvolgere i principali interpreti della squadra. Ma procediamo punto per punto.Partiamo da chi è già in casa, da quella che sarebbe la posizione più solida e invece è la più traballante. Vlahovic è un tesserato Juventus e da contratto lo è fino al 30 giugno 2026. Lo stesso contratto che, nella prossima stagione, lo vedrebbe guadagnare 12 milioni al posto dei 10 attuali. Decisamente troppi per quelle che sono le linee guida del club bianconero. La storia tra la Juventus e il numero 9, dunque, sembra essere ai titoli di coda e solo un colpo di scena – un rinnovo al ribasso di cui non c’è sentore -, potrebbe ribaltare il tavolo. La domanda nell’aria, il grande punto interrogativo: ha senso impelagarsi in una lunga trattativa per il rinnovo, considerando l’impatto in campo di Vlahovic? La risposta sembra piuttosto scontata.Il campo parla ed è giudice sovrano: Thiago Motta e la Juventus hanno scelto Kolo Muani. L’attaccante francese, però, è in prestito e prima del Mondiale per Club dovrebbe lasciare Torino per fare ritorno a Parigi. Dovrebbe, perché la questione è ancora aperta. In virtù degli ottimi rapporti tra i club, il piano di Cristiano Giuntoli è quello di trovare una soluzione in prossimità di giugno: soluzione che sarebbe quella del rinnovo del prestito oneroso, magari con l’aggiunta di un’opzione per l’acquisto nella stagione 2026-2027. Kolo Muani vuole restare, la Juventus lo vuole tenere: molto dipenderà dalla decisione del Psg.Dichiarazioni altisonanti e voci di mercato, sopra la Continassa un’eco che continua a ripetere: “ Osimhen , Osimhen…”. Se ne parla tanto, forse anche più di quanto sia concreta la pista. Ma l’attaccante nigeriano è un pupillo di Cristiano Giuntoli ed è giusto considerarlo nel novero dei possibili nomi per l’attacco della Juventus. Economicamente, il Decreto Crescita – e l’eventuale cessione di Vlahovic -, darebbero una grossa mano. Resta il piccolo dettaglio dell’andare a trattare con il Napoli. Dove “piccolo” e “dettaglio” sono chiaramente ironici.Ad arricchire la lista dei possibili nuovi attaccanti della Juventus, questa mattina è Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese sarebbero almeno tre i nomi da monitorare con attezione: