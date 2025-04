Osimhen, goal e annuncio sul futuro. Intanto da Napoli rimbalza: ‘Mai alla Juventus’

Simone Gervasio

Osimhen Juve, le parole sul futuro

Lo ha fatto ancora. Victor Osimhen ha lasciato il segno, per l’ennesima volta, anche in Turchia. Il suo ingresso in campo nel match tra Galatasaray e Samsunspor è sembrato quasi sleale: un talento fuori scala per un contesto che fatica a contenerlo.Il nigeriano ha timbrato il cartellino con un gol che ha sigillato il 2-0 finale, confermando – se mai ce ne fosse bisogno – il suo status di fuoriclasse.A fine gara, Osimhen ha rilasciato parole che suonano come un possibile addio:“Circolano sempre voci sul mio conto, ma io vivo il momento. In questo momento mi sto semplicemente divertendo. Anche i tifosi mi hanno dato un sostegno incredibile.. Alla fine della stagione si deciderà cosa è meglio per tutti. Ma il Galatasaray rimarrà per sempre nel mio cuore.”

Osimhen Juve, cosa dicono a Napoli

Osimhen Juve, la situazione

I numeri di Osimhen

Un messaggio chiaro, che sembra lasciare intendere la volontà di tornare a calcare i palcoscenici dei top 5 campionati europei. La Turchia è stata una parentesi, ma il futuro del centravanti ex Napoli sembra altrove.Tra le squadre che osservano con attenzione la situazione c’è anche la Juventus . Cristiano Giuntoli, grande estimatore dell’attaccante, avrebbe inserito Osimhen nella lista dei desideri per il prossimo mercato. Ma secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il sogno bianconero rischia di restare tale.“Giuntoli vuole Osimhen ed è arrivato l’imperativo di De Laurentiis che ha detto ‘alla Juve mai!’”, ha rivelato De Maggio. Una posizione intransigente da parte del presidente del Napoli, che difficilmente sarà disposto a trattare con chi ha lasciato la società partenopea per approdare proprio in bianconero.Che le parole di De Laurentiis siano state davvero quelle non è dato saperlo con certezza. Tuttavia, è plausibile pensare che il patron del Napoli non abbia alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente, soprattutto affidandole un elemento di spicco come Osimhen.Alla luce di ciò, l’arrivo del nigeriano alla Juventus appare oggi come una suggestione affascinante ma lontana. Ostacoli ce ne sono molti: dalla volontà del Napoli di non trattare con i bianconeri, al prezzo altissimo del cartellino, fino all’incertezza sull’utilizzo del Decreto Crescita per ammortizzare i costi. Insomma, gli ostacoli non mancano e la strada sembra decisamente in salita.Presenze: 32Minuti: 2.457Goal: 28Assist: 6