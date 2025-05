Osimhen-Juventus, senza Giuntoli la situazione cambia

Salta Osimhen alla Juventus?

Con ancora il direttore sportivo da prendere , conche si deve ufficialmente insediare e l'incertezza su chi allenerà la squadra nella prossima stagione, in casa Juventus in questo momento il mercato, quello legato ai giocatori, non è una priorità. Prima serve mettere tutti i tasselli nel giusto posto, o almeno la maggior parte. Non è però un mistero che dalle parti di Torino già da un po' di tempo stavano pensando acome il possibile grande colpo per l'estate. Cosa succede adesso per l'attaccante nigeriano?

Latrovando le porte non aperte, di più, da parte del giocatore, che riteneva i bianconeri la miglior soluzione per tornare in un campionato top dopo la stagione in prestito al Galatasaray. A portare avanti la trattativa è stato, ovviamenteche fino a pochi giorni fa era operativo sulle questioni che riguardavano il mercato. Ora che il dirigente toscano ha lasciato il posto, non ancora ufficialmente ma già nei fatti, visto che il club gli ha comunicato la decisione di separarsi,Non perché il nigeriano non sia un profilo apprezzato anche dalla nuova (futura) dirigenza ma perchén, che lui stesso aveva portato a Napoli. AdessoE quel vantaggio, tutt'altro che banale, che la Juve aveva nella corsa al giocatore, adesso non esiste più. Probabile dunque, che Osimhen si sia già guardato attorno aprendo anche ad altre destinazioni, che prima, non considerava proprio perché c'era la Juventus alla porta. Saranno giorni di attesa, ma poi, non troppo in là, alla Continassa si dovrà anche tornare a pensare alla costruzione della squadra per la stagione 2025/2026.