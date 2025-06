Gazzetta - Nuovi contatti tra Osimhen e la Juventus: la situazione

Juventus-Osimhen: nuovi contatti

Dopo aver confermato e rinnovato il contratto dima anche trovato gli accordi con PSG e Porto per la permanenza dial Mondiale per Club, una delle priorità della Juventus è l'attacco, che come ampiamente previsto, sarà un focus centrale nell'estate bianconera. Non è un caso infatti che Damien Comolli abbia già avuto modo di parlare due volte con, tra cui il faccia a faccia nella giornata di ieri alla Continassa. E non è certo un caso se la Juventus vuole essere presente per quanto riguarda i grandi attaccanti che cambieranno squadra, daLa strategia del club bianconero per la costruzione dell' attacco 2025/2026 è chiara. Oltre alla volontà di trattenere Kolo Muani anche la prossima stagione, lain scadenza nel 2026 e con un costo annuo per il club troppo elevato. Se da una parte c'è caos per quanto riguarda l a situazione di Gyokeres, con le polemiche in corso tra l'entourage dello svedese e lo Sporting Lisbona, più chiaro è il "caso" di Osimhen, il quale ha un clausola da 75 milioni di euro non valida però per i club italiani.Dopoi, che comunque non sembra intenzionata a mollare e ci riproverà magari dopo il Mondiale per Club, si riaprono le piste europee. D'altronde Osimhen vorrebbe restare in Europa, possibilmente in un campionato top dopo la stagione passata in prestito al Galatasaray.In tutto questo,Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti,segnale chiaro di come a Torino non abbiano abbandonato la pista, anche ora che è iniziato il nuovo corso con a "capo" Comolli.





