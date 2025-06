Osimhen, la FOTO dalla Nigeria e la maglia della Juventus: cosa sta succedendo

Simone Gervasio

Victorsembra sempre più lontano dalla Juventus . Il suo nome resta sullo sfondo, come un’eco costante che non svanisce mai del tutto. L’attaccante nigeriano, reduce da stagioni esaltanti con ile il, ha già rifiutato le proposte provenienti dall’Arabia Saudita - ma l'Al Hilal non molla e tornerà alla carica -, dimostrando di avere ancora ambizioni europee.Ma la pista bianconera appare difficilmente percorribile, sia per i costi altissimi dell’operazione che per la complicata trattativa con il Napoli, club notoriamente rigido e poco incline a fare affari con rivali diretti come la Juventus.

Osimhen Juve, la foto che ha scatenato i tifosi

Eppure, nonostante tutto, la Vecchia Signora continua a monitorare la situazione, senza chiudere del tutto la porta. Osimhen rappresenta un profilo da top club, e se dovesse aprirsi uno spiraglio, il club potrebbe tentare il colpo.Intanto, sui social si accende una curiosità che ha mandato in fermento i tifosi juventini. In Nigeria, durante un incontro con il rapper locale Odumodublvck, amico personale dell’attaccante, quest’ultimo è apparso in alcune foto con una maglia vintage della Juventus. Non una qualsiasi: si tratta di una divisa bianconera con il nome di Del Piero stampato sul retro.Un semplice omaggio o un indizio? Nulla che riguardi direttamente il calciomercato, ovviamente, ma tanto è bastato per scatenare l'entusiasmo sui social tra i sostenitori della Juve, affascinati dalla suggestione.Osimhen alla Juve resta una suggestione complicata, ma queste immagini hanno riacceso una scintilla che, per molti, non si era mai spenta davvero.