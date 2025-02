Gazzetta - Osimhen è il preferito della Juventus per l'attacco: le 'grandi manovre' sono già iniziate

Getty Images

Non per il presente, ma per il prossimo futuro. Ovvero quando, se tutto andrà secondo i piani, sarà divorzio con. La Gazzetta dello Sport ne è convinta, in estate laandrà all'assalto di, di gran lunga il preferito tra i possibili eredi del serbo, sotto contratto fino al 2026 con ilche però è destinato a lasciare quando a fine stagione rientrerà dal prestito al. La cifra per l'addio è fotografata nella clausola da, un costo importante ma non impossibile con il sacrificio di Vlahovic (e la qualificazione alla prossima Champions League).

La Juventus può davvero prendere Osimhen?

Un affare con il Napoli non è facile né scontato, ma in questo caso un buon compromesso potrebbe convenire a tutti, a iniziare dallo stesso club partenopeo che ha intenzione di monetizzarne al meglio la cessione. Il nigeriano guadagna 11 milioni di euro netti, dunque meno del numero 9 bianconero, a differenza del quale, peraltro, potrebbe godere dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Le grandi manovre sono iniziate, anche se chiaramente le variabili sono molte.