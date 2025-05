CorSport - Osimhen, la Juventus 'alza la voce': pronta una super offerta, ma l'Arabia spaventa

Getty Images

La"alza la voce" e si scalda, preparando l'assalto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli non vuole lasciare nulla di intentato pered è pronto a investire 85 milioni di euro, tra base fissa e bonus, per portarlo a Torino, in barba allainserita nel suo contratto dalfino al 2026 ma non valida per il club italiani. Tradotto, nel caso dei bianconeri sarà solo Aurelio De Laurentiis a decidere se accettare o meno l'eventuale offerta, ma come dicevamo il piano è ambizioso e non vuole badare a spese.

Quanto guadagna Osimhen

L'alternativa Lookman

Osimhen, i numeri della stagione

Presenze: 37

Minuti: 2.896

Goal: 33

Assist: 8

Lookman, i numeri della stagione

Presenze: 38

Minuti: 2.738

Goal: 19

Assist: 7

Ad ogni modo, il nigeriano ha un altro anno di stipendio alda quasi 11 milioni di euro netti. I conti, insomma, dovranno quadrare e si lavora con il legale del giocatore, con un occhio rivolto all'Arabia Saudita dove c'è l'che si dice sia pronto a offrirgli un ingaggio stratosferico, da, e a portarlo subito al Mondiale per Club. Una proposta indecente, dalla quale ovviamente il nigeriano è ingolosito e a cui non può nemmeno avvicinarsi la Juventus, che però in compenso può offrire a Osimhen un ruolo da assoluto protagonista al centro di un attacco che dalla prossima stagione cambierà molto probabilmente il frontman, essendo Dusan Vlahovic in partenza e Randal Kolo Muani tutt'altro che certo di rimanere.Resta, come dicevamo, il nodo budget, che dipenderà in maniera decisiva dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Salvo che John Elkann si convinca a fare un grande sforzo anche senza quarto posto, allentando i cordoni della borsa per regalare alla Juventus un vero top player, un giocatore davvero capace di fare la differenza e di spostare gli equilibri. L'altro nome che circola con insistenza dalle parti della Continassa è quello di, successore del connazionale Osimhen come Pallone d'Oro africano e valutato comunque non meno di 60 milioni di euro dall'Atalanta. Due nomi, insomma, che fanno già pensare a un tormentone estivo di mercato…





