La grande 'paura' per Osimhen ma non è né Vlahovic né Koopmeiners: ecco cosa dovrebbe preoccupare la Juve

Getty Images

Osimhen alla Juventus? La reazione dei tifosi

La non da oggi; ha iniziato i primi contatti veri con l'entourage già da qualche settimana ma adesso ha intensificato i lavori e soprattutto ha ricevuto la totale apertura del giocatore, come dimostrano i suoi numeri da diverse stagioni. Eppure, non è questa la sensazione maggiore che suscita al popolo bianconero.Semmai,Troppe infatti sono state le delusioni negli ultimi anni, che hanno riguardato i risultati sportivi ma anche molto spesso il mercato. Troppi gli entusiasmi per "grandi colpi" che poi si sono rivelati sbagliati o per lo meno non buoni come si immaginava. La lista in questo senso è lunga.acquisti da 80 e passa milioni che non hanno appieno soddisfatto le enormi aspettative. E poi, per andare a colpi più recenti, ovviamentegiocatore su cui la Juventus aveva costruito la strategia estiva di mercato.

Perché Osimhen sarebbe un acquisto giusto

Il dubbio su Osimhen

Capita allora che venga accostato un giocatore del livello di Osimhen e non ci sia l'effetto che avrebbe scatenato un po' di tempo fa. "Quindi spendiamo altri 80 o più milioni di nuovo?", "Ci ricaschiamo, regaliamo altri soldi a squadre italiane". Questi alcuni dei commenti che sono andati per la maggiore in queste ore.A fare "paura" sono tutti gli ultimi precedenti di questo tipo. Ma è una paura legittima e fondata o solo derivante dalle delusioni recenti?Gli esempi che sembrano più calzanti sono due. Il primo, con Vlahovic. Per una questione di ruolo e perché di fatto, Osimhen prenderebbe il suo posto e perché le cifre di cui si parla sono simili a quelle messe per acquistare il serbo dalla Fiorentina., che come Osimhen aveva vinto ma era inserito in un determinato contesto, quello dell'Atalanta, che fa tutta la differenza del mondo.Osimhen, se mai dovesse davvero arrivare a Torino, scenario che nonostante i contatti proficui con il giocatore rimane comunque non semplice per le richieste del Napoli,, con tutte le pressioni che ne derivavano. E anche fuori dal Napoli e dal gioco di Luciano Spalletti, ha continuato a segnare a raffica come dimostra la stagione al Gatalatasaray, che non è la Serie A, ma neanche l'Arabia.Ecco alloraI buchi in rosa non mancano; dalla difesa al centrocampo e il reparto offensivo oltre il centravanti, a seconda anche di come giocherebbe la Juve. La vera domanda che alla Continassa si dovranno fare quindi non è se Osimhen sia il centravanti giusto (lo è), maSu questo si che legittimamente i tifosi possono alzare dubbi.