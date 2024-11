Osimhen alla Juventus? Le parole di Adani

Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, ha parlato a "Viva el Futbol" delle possibili mosse di mercato dellae in particolare dellla situazione di Vlahovic, che potrebbe lasciare la Juventus, facendo il nome di Osimhen per sostituirlo: ""Giuntoli lo ha già avuto a Napoli. Conosce il campionato italiano e Osimhen sa come si fa a vincere lo Scudetto. Ha forza fisica e in un campionato che va a basso ritmo lui è davvero dirompente. Una sicurezza conclamata, non da scoprire e poi c’è il suo stimolo di tornareVa via Vlahovic? Scelta numero uno Osimhen".