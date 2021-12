in campo contro la? Dipende da diversi fattori, ma una tappa particolarmente importante sarà la giornata di venerdì. L'attaccante delesteggia oggi il suo 23esimo compleanno in Nigeria, ma il 31 dicembre è atteso in Italia, dove dovrà sottoporsi alle visite di controllo che confermeranno o meno la guarigione dall'infortunio allo zigomo. A quel punto Osimhen, che è stato convocato dalla nazionale nigeriana per la Coppa D'Africa, dovrà rispondere alla convocazione. Se il Napoli sta prendendo tempo cercando di evitare il viaggio in Camerun, la volontà del giocatore è quella di andare. E dalla Nigeria - come dichiarato da un portavoce alla BBC Nigeria - "si aspettano che Victor Osimhen si unisca al resto della squadra non oltre il 3 gennaio".