Osimhen, il vice presidente del Galatasaray in Italia: vuole chiudere l'affare

, vice presidente del, è in viaggio verso l'Italia. E il suo obiettivo, come riportato da Sport Mediaset, è molto chiaro: provare a chiudere l'affare con ilper, per il quale ha già ricevuto un primo no a un'offerta da 55 milioni di euro. Del resto il club partenopeo, soprattutto in questa prima fase, è fermo sulle proprie posizioni e continua a chiedere per il nigeriano 75 milioni, ovvero il valore della clausola valida solo per l'estero. Intanto l'attaccante, che la scorsa stagione ha giocato in prestito proprio nella squadra turca, ha già un'intesa per un contratto che, tra parte fissa e ricchi bonus, sfiora i 20 milioni di euro.

Osimhen-Juventus, le ultime

Cifre, queste, che ovviamente non potrebbe garantirgli in nessun modo la Juventus , sempre attenta agli sviluppi della situazione ma anche alla finestra per possibili profili alternativi, dopo l'acquisto di Jonathan David e i tentativi di trovare una soluzione per l'addio di Dusan Vlahovic. Osimhen resta un obiettivo per i bianconeri, ma ora il Galatasaray potrebbe davvero accelerare e passare all'affondo definitivo, che chiaramente taglierebbe fuori dalla corsa tutte le altre concorrenti. Insieme a Kavukçu nella sua "missione" in Italia anche l'intermediario George Gardi.