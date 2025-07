Osimhen, il presidente del Galatasaray: 'Non faremo nulla che ci possa mettere in difficoltà'

Osimhen-Galatasaray, parla il presidente

Le prossime saranno ore decisive per capire la definitiva evoluzione della trattativa tra ile ilper, obiettivo di mercato anche dellache infatti rimane alla finestra in attesa di sviluppi dopo che l'affare - che nei giorni scorsi sembrava ormai prossimo alla conclusione - è andato incontro nelle scorse ore a uno stallo improvviso Sul tema è intervenuto anche il presidente del club turco, come riferito dal portale Ajansspor: "Non abbiamo mai fatto nulla che mettesse in difficoltà finanziaria il Galatasaray. Al Galatasaray tutto procede secondo le regole. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, mosse che possano mettere il club in difficoltà finanziaria", le sue parole. "Questo vale anche per il possibile trasferimento di Osimhen" ha aggiunto il numero uno del Galatasaray.

Le cifre dell'affare

Se le cifre fossero confermate, come ricorda Calcio & Finanza, la cessione dell’attaccante nigeriano porterebbe nelle casse del Napoli 75 milioni di euro e una plusvalenza di oltre 73 milioni, dopo il prestito della scorsa stagione che ha convinto la società turca a puntare definitivamente su di lui pagando la clausola rescissoria fissata dal club partenopeo e valida soltanto per l'estero.