Osimhen, il Manchester United prepara la prima offerta

Ilsi prepara a un’altra rivoluzione estiva sul mercato. Come riportato da Calciomercato.com, Rubén Amorim non è soddisfatto del rendimento di diversi giocatori della rosa, ma dovrà fare delle scelte mirate. Tra i possibili sacrificati c’è Rasmus, il cui futuro a Old Trafford è tutt’altro che certo.L’attaccante danese è arrivato nell’estate del 2023 dall’Atalanta per 70 milioni di euro più 10 di bonus, firmando un contratto fino al 2028. Nonostante le aspettative, il suo rendimento è stato deludente: se in Champions League ha segnato 5 gol in 8 partite, in Premier League il bottino è decisamente inferiore, con appena 2 reti in 22 presenze. Numeri che non hanno convinto Amorim, il quale potrebbe spingere per una sua cessione.

Secondo Calciomercato.com, lo United sta valutando un’offerta al Napoli per Victor, inserendocome contropartita più un conguaglio di 40 milioni di euro. L’attaccante nigeriano è da tempo nel mirino dei Red Devils, ma resta da capire se il, con il duo Manna-Conte, prenderà in considerazione questa proposta o preferirà cedere il proprio bomber altrove.