CorSport - Osimhen vuole restare al Galatasaray: cosa succede ora, tra Napoli e Juventus

Osimhen vuole restare al Galatasaray

. Lo riporta Il Corriere dello Sport, secondo cui il centravanti avrebbe già comunicato alla dirigenza del club turco la sua intenzione di proseguire la carriera a Istanbul, dopo settimane di voci, riflessioni e soprattutto offerte arrivate da club di altissimo livello. Tra queste, la più clamorosa era arrivata dall’Al-Hilal, la squadra araba allenata da Simone Inzaghi, che aveva messo sul piatto un contratto faraonico da 35 milioni di euro netti a stagione.Se l'indiscrezione fosse confermata, questa scelta finirebbe per scombussolare anche i piani della Juventus , che ha messo nel mirino da tempo il classe 1998 per comporre un attacco stellare con Jonathan David , rimpiazzando così Dusan Vlahovic e provando eventualmente a trattenere Randal Kolo Muani, magari in prestito. Non è ancora detta l'ultima parola comunque (per quanto la volontà di Osimhen in tutta questa vicenda avrebbe ovviamente un peso importante).

La situazione con il Napoli

La questione, infatti, passa ora sul piano societario, con il Galatasaray che dovrà trattare con ilo, in alternativa, decidere se pagare l’intera clausola rescissoria - valida solo per l'estero - da 75 milioni di euro prevista nel contratto di Osimhen. In questo senso Aurelio De Laurentiis non è disposto a fare sconti a nessuno ma il Galatasaray, forte della parola del giocatore e deciso a fare un salto di qualità anche in Europa, starebbe valutando con attenzione i margini economici per portare a termine l’operazione. Non si tratterebbe solo di un investimento sportivo, ma anche di un colpo mediatico e commerciale di primissimo piano. Osimhen, infatti, rappresenta uno dei profili più ambiti a livello internazionale: giovane, già affermato e con ancora margini di crescita, il nigeriano può diventare il volto della squadra a livello globale.Nel frattempo, il Napoli osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che la permanenza di Osimhen in Turchia sarebbe comunque una soluzione gradita rispetto ad altri scenari meno vantaggiosi sul piano sportivo o economico, come appunto quello che lo porterebbe a Torino. La palla passa ora al Galatasaray: la volontà del giocatore sembra chiara, resta da capire se il club sarà pronto a fare il passo decisivo. E la Juventus resta alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi che potrebbero influenzare anche le sue strategie di mercato (e non solo per il reparto avanzato…).





