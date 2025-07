Osimhen-Galatasaray, tutto fatto: le cifre dell'affare e i dettagli della clausola 'anti Italia'

Getty Images

Osimhen-Galatasaray, tutte le cifre dell'affare

Si sta per concludere la telenovela di mercato che ha tenuto banco in queste settimane in merito a: in queste ore, infatti, ilè in contatto con ilper chiudere il trasferimento, dopo il raggiungimento dell'accordo sia per la modalità di pagamento che per la famosa clausola anti-Italia.Osimhen, seguito a lungo anche dalla Juventus , costerà al Galatasaray 75 milioni di euro, pagabili in più tranche, e il 10% sulla futura rivendita: i primi 40 milioni verranno versati immediatamente, poi arriveranno due rate da 17,5 milioni entro 12 mesi. Questo permetterà al club turco di ammortizzare la spesa. Nella scorsa stagione il nigeriano ha collezionato 41 presenze, con 37 goal e 8 assist.

Il Napoli, come noto, ha voluto fortemente inserire all’interno dell’accordo una clausola che vieterà a Osimhen di tornare in Italia per i prossimi due anni. Se il Galatasaray dovesse decidere ugualmente di cedere l’attaccante a un club di Serie A scatterebbe una penale che farebbe raddoppiare la spesa.