2









Si è intrufolato, Osimhen. Come un ragazzino che ha la fortuna di camminare in un sogno. Attento a non fare rumore, bravo nel farsi vedere. Ha bussato alla porta della Juventus, affranta per la sconfitta e frustrata per l'inconcludenza dei suoi attacchi, e si è fatto largo per il suo obiettivo. Quale? Raggiungere Cristiano Ronaldo, chiedergli la maglia e magari una foto. Stessa sorte per Gigi Buffon, che ben volentieri si è prestato alla richiesta del centravanti nigeriano. Felice - raccontano da Napoli - di aver ritrovato i due idoli di infanzia, soltanto sfiorati nella finale di Supercoppa dove serpeggiavano ben altri umori.



LA LEZIONE - Ecco, non l'ha postata sui suoi profili social, ma la foto con CR7 ha fatto comunque il giro del web. Probabilmente, neanche Osimhen si aspettava questo tipo di reazione, cioè calma e tranquilla. Senza grossa bufera, non come accaduto a Segre, giovane del Torino che ha dovuto cancellare l'immagine con Dybala per gli insulti. Giampaolo, all'epoca, lo definì "un errore" e lo fece solo per ingraziarsi i tifosi in un momento di carestia di risultati. Oggi Napoli dà una bella risposta: ai sogni del ragazzo non esiste risposta. Esiste solo rispetto.