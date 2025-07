Osimhen e Kolo Muani oltre a David: la Juventus può avere tutti e tre?

Il primo tassello in attacco la Juventus l'ha fatto con Jonathan David, che a questo punto diventa l'unica certezza per i bianconeri nel reparto offensivo visto che Randal Kolo Muani è di proprietà del PSG e la Juve dovrà trovare un accordo per trattenerlo e Dusan Vlahovic invece è ormai fuori dal progetto e in uscita. Damien Comolli però ha in mente anche un altro grande colpo in attacco e il nome è quello di Victor Osimhen, con cui i contatti vanno avanti. Ma è possibile, in caso di cessione di Vlahovic, un attacco composto da

La Juventus può acquistare sia Osimhen che Kolo Muani?

Per il colpo Osimhen è necessaria la cessione di Vlahovic ma discorso simile anche per poter fare un'offerta di un certo tipo al PSG per Kolo Muani. Anche in caso di cessione del serbo però, è molto complicato pensare che la Juventus possa acquistare sia Osimhen che Kolo Muani. L'idea quindi è quella di aggiungere solo uno dei due a David. I bianconeri stanno portando avanti le trattative per entrambi i giocatori.