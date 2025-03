Osimhen scatenato anche in Nazionale: un'altra doppietta per l'obiettivo di mercato della Juventus

AFP via Getty Images

Un'altra notte da assoluto protaognista. Un'altra notte griffata a modo suo: con i goal., protagonista sin qui di una stagione strepitosa con la maglia del, non conosce sosta nemmeno in nazionale dove, con la maglia della sua, è stato l'assoluto protagonista nel corso del match vinto per 2-0 contro il, sfida valevole per il girone africano di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.La Nigeria, inseriita nel gruppo C, ha colto una vittoria importantissima contro il Ruanda, che si presentava alla sfida da capolista del raggruppamento. La partita si è risolta nel corso della prima frazione di gioco e ad Osimhen sono bastati poco più di quarantacinque minuti per lasciare il segno e mettere la sua firma in calce su tre punti davvero importanti.

L'attaccante di proprietà del Napoli ha sbloccato il risultato dopo appena undici minuti, convertendo in rete l'assist di un'altra conoscenza della Serie A, sulla quale la Juve ha messo gli occhi. Di chi stiamo parlando? Di, ovviamente. In pieno recupero, ad una manciata di secondi dall'intervallo, il numero 9 ha concesso il bis, convertendo in rete l'assist di un altro esponente della nostra Serie A, il milanista. Grazie a questo successo la Nigeria tocca quota 6 punti e dopo un avvio così così torna a muovere in maniera sensibile la classifica.