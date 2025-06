Osimhen dice no all'Arabia: la Juventus è ancora in corsa?

, arrivato al punto da mettere sul piatto un'offerta da circa 45 milioni di euro di ingaggio a stagione. L'attaccante di proprietà del Napoli, reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Galatasaray, rimane dunque in attesa di definire il proprio futuro.Dopo il secco rifiuto ai soldi messi sul piatto da uno dei club più importanti dell'intero panorama saudita, viene da pensare che il giocatore nigeriano voglia continuare, a 27 anni, a misurarsi sul palcoscenico europeo. Proprio per questo motivo, sarebbe proprio il Galatasaray a tornare pienamente in corsa per il giocatore.

Juve-Osimhen: è ancora possibile?

Dopo questa stagione in prestito, impreziosita da qualcosa come 37 goal in 41 presenze complessive, il club turco è disposto a tutto pur di trattenere a titolo definitivo il classe 1998. Trattare con il Napoli, però, non sarà molto semplice: nonostante il solo anno di contratto rimasto, la società presieduta da Aurelio De Laurentiis mira ad incassa l'intero ammontare della clausola rescissoria. E la Juventus? I bianconeri si possono considerare in corsa per il centravanti di proprietà del Napoli?Fino a poche settimane fa sembrava che Victor Osimhen avesse tutte le carte in regola per diventare l'obiettivo numero uno della Juventus per quanto riguarda l'attacco. A fare da apripista ad una possibile trattativa era il rapporto che legava l'attaccante a Cristiano Giuntoli, dopo i trascorsi comuni al Napoli.Tuttavia, il freschissimo licenziamento di Giuntoli rischia concretamente di ribaltare ogni scenario: il dirigente toscano rappresentava una figura chiave nel contesto di una traccia di mercato che avrebbe potuto assumere contorni interessanti e decisamente concreti.L'uscita dai quadri dirigenziali juventini di Giuntoli, però, ha raffreddato il tutto e con l'insediamento di Damien Comolli in plancia di comando, bisognerà capire quali saranno le priorità del direttore generale francese per l'attacco. E non è detto che Osimhen sia ancora i cima alla lista.