Caso Osimhen: cosa viene contestato al Napoli

Il patron delAurelioè stato interrogato dai PM di Roma per la vicenda legata all'acquisto di Victore alle presunte "plusvalenze fittizie", per cui si sono chiuse le indagini il 19 gennaio scorso.L'attaccante era arrivato dal Lille per una cifra totale di 71 milioni e 250mila euro, andando a rappresentare l'acquisto più costoso della storia dei partenopei. Il, però, pagò soltanto 50 milioni al club francese, mentre per compensare la cifra restante furono utilizzati i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori poi sostanzialmente spariti dai radar. Si tratta di Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, oggetto appunto delle indagini sulle plusvalenze. L'ipotesi è quella diSeguiranno aggiornamenti...