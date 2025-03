Osimhen continua a dominare in Turchia: prima tripletta col Galatasaray. Contro l'Antalyaspor segna anche un ex Juve

Simone Gervasio

Prosegue il momento magico per, protagonista di un'altra notte da urlo con la maglia del. L'attaccante nigeriano, che piace molto alla Juventus, è stato assoluto protagonista della sfida di campionato dominata dal club di Istanbul, capace di imporsi con un roboante 4-0 ai danni dell'Antalyaspor. Un successo rotondo, griffato dalla serata magica del centravanti di proprietà del Napoli: Osimhen, infatti, ha realizzato la sua prima tripletta con la maglia del Galatasaray toccando quota 26 goal in 30 presenze ufficiali tra tutte le competizioni. A completare lo score di giornata, invece, ci ha pensato un ex Juventus: Alvaro Morata ha trasformato il rigore del definitivo 4-0.