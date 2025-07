Osimhen, c'è la svolta. E c'è la clausola anche anti Juventus

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray è ormai alle battute finali. Dopo i colloqui positivi avvenuti oggi tra le due società, l’accordo è sempre più vicino. I termini economici sono stati definiti: il club turco verserà 40 milioni di euro subito, mentre altri 35 milioni saranno pagati entro la fine del 2026.Un dettaglio importante emerso in queste ore riguarda una clausola che impedirà al Galatasaray di cedere Osimhen a club italiani per i prossimi due anni. Si tratta di una mossa studiata dal Napoli per evitare che l’attaccante possa tornare presto in Serie A con una maglia rivale.

Rimangono da definire solamente alcuni aspetti legati alle garanzie sui pagamenti e alla clausola sulla futura rivendita. Il Napoli vuole tutelarsi nel caso in cui Osimhen venga ceduto nei prossimi anni, cercando di ottenere una percentuale su un’eventuale futura plusvalenza.L’intesa completa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Con questa operazione, il Napoli chiude definitivamente il ciclo con Osimhen e incassa una cifra vicina ai 75 milioni complessivi. Ora si attende solo l’ultimo ok per l’ufficialità.