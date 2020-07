Si è infilata anche la Roma nella corsa a Milik. Il centravanti polacco sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli: ad avvicinarlo ulteriormente all'addio sono state le ultime voci sul nigeriano Osimhen, con il quale gli azzurri avrebbero trovato un accordo di massima e incassato di buon grado la decisione dello stesso attaccante di trasferirsi all'ombra del Vesuvio.



SUI SOCIAL - Sui social, chiaramente, i tifosi si sono spaccati in mille direzioni diverse. Non solo quelli del Napoli, ma anche gli juventini che ora vedono l'attaccante polacco più vicino a Torino. Terza incomoda la fan base romanista, che invece accetterebbe di buon grado un eventuale scambio tra Under e lo stesso Milik...



Ecco una selezione di commenti apparsi quest'oggi su Twitter