Dopo il terribile scontro con Skriniar (21 novembre) e l'operazione al volto, i tempi di recupero disembravano molto più lunghi. Arrivano invece buone notizie per l'attaccante nigeriano, che già tornato a correre e sta ritrovando la condizione migliore. Manca ancora l'ok medico per tornare a giocare, ma in questo senso un'accelerata potrebbe darla una speciale maschera protettiva realizzata ad hoc. Dopo il collaudo, lapotrebbe essere utilizzata settimana prossima: secondo il Corriere del Mezzogiorno Osimhen non farà in tempo a rientrare già contro lo Spezia, ma potrebbe farlo per la sfida del 6 gennaio contro laa Torino. Servirà, però, anche l'ok della Nigeria, che dopo Natale inizierà il ritiro in preparazione alla Coppa d'Africa.