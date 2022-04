Victor Osimhen ancora una volta torna per ultimo dopo la sosta Nazionali. Lo spareggio mondiale perso dalla Nigeria contro il Ghana si è giocato martedì, eppure il numero 9 del Napoli non ha ancora fatto rientro a Castel Volturno. E' squalificato e forse è proprio questo che ha convinto la società di De Laurentiis ad allentare la pressione, ma Rrahmani anche lui squalificato è già rientrato due giorni fa. Da Napoli nessun allarme, normale permesso per Victor che come riporta La Gazzetta dello Sport si aggregherà oggi in tarda mattinata. Ma non sembra essere così per tutti. Lo spogliatoio azzurro, come filtra, potrebbe esprimere presto il proprio malcontento.