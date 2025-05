Getty Images

Osimhen alla Juventus? Le ultime

un' ora fa



La Juventus è alla ricerca di un attaccante nel mercato estivo. Un nome molto caldo è quello di Victor Osimhen, di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray. Il direttore Cristiano Giuntoli continua portare avanti i contatti con l'entourage del centravanti nigeriano ma tutto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore della Vecchia Signora nella prossima stagione.



Non solo, l'Al Hilal dall'Arabia continua ad essere in forte, fortissimo, pressing per il centravanti. Quindi bisogna fare attenzione anche a quella che potrà essere la concorrenza.