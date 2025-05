Osimhen alla Juventus? Contatti serrati con l'entourage e quella clausola...

Simone Gervasio



Juventus, Osimhen può arrivare?

Cosa cercherà la Juventus sul mercato?



Osimhen alla Juve? Le cifre

Lasi è allenata questa mattina alla Continassa per preparare la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Dalle parti della Continassa però si lavora anche per il mercato estivo dove sarà necessario rinforzare la rosa e sostituire alcuni elementi che potrebbero lasciare Torino e la Vecchia Signora.Chi sembra ormai destinato a lasciare la Juventus è il bomber serbo Dusan. Il giocatore ha un contratto con un ingaggio non in linea con i nuovi parametri societari e sembra sempre più difficile pensare ad un rinnovo al ribasso. Il contratto in scadenza nel 2026 e la sua partenza in estate ad oggi sembra lo scenario più probabile, per evitare anche di farlo partire a zero tra un anno.La Vecchia Signora quindi si muoverà sul mercato alla ricerca di undi ruolo, uno in grado di mettere a segno un certo numero (elevato) di goal. Un vero e proprio bomber di razza per intenderci. Identikit che al momento sembra rispondere al nome di Victordi euro per portare il nigeriano a Torino. Difficile trattare con il Napoli. Inoltredi euro ma è, non per i club italiani. Quindi la Juventus dovrà necessariamente trattare con Aurelio De Laurentiis ed il Napoli.I contatti con l'entourage di Osimhen sono molto serrati, addirittura quotidiani. Quindi la volontà sembra essere chiara. Un tentativo si farà, il contratto è in scadenza 2026 con un'ulteriore stagione ma a 15 milioni netti, quindi difficilmente sostenibile per gli azzurri. Le trattative con il club campano si sa, non sono semplici, ma si lavora continuamente per portare Victor a Torino. Inoltre, sembra anche che Osimhen gradirebbe il trasferimento in bianconero.





