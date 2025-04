Osimhen alla Juventus: dalla Turchia sicuri, l'offerta bianconera è la più alta

Getty Images

diventerà, con ogni probabilità, uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. L'attaccante nigeriano, di proprietà delma attualmente in prestito alcon cui sta vivendo una stagione da protagonista, farà rientro in Campania al termine della stagione 2024/25, prima di decidere il proprio futuro.Il classe 1998 è legato al Napoli da un contratto valido fino al 30 giugno del 2027 e all'interno del suo contratto è attiva una clausola, valevole per l'estero, che ammonta a 75 milioni di euro. In altre parole, sul fronte Osimhen si preannuncia un'estate a dir poco rovente, con la Juventus che monitora con grande attenzione la situazione.

Dalla Turchia: l'offerta della Juve è la più alta

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, l'offerta più alta che è stata recapitata al Napoli, detentore del cartellino del giocatore, è proprio quella della Juventus. I bianconeri, infatti, avrebbero individuato nell'attaccante nigeriano il rinforzo ideale per il reparto offensivo.