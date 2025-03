Osimhen alla Juventus, c'è il primo sì. Gazzetta: 'Un segnale forte'

Getty Images

Osimhen vuole la Juventus: i dettagli del contatto



L'ostacolo economico: il prezzo del cartellino



Osimhen alla Juventus: come cambierebbe l’attacco bianconero

La Juventus potrebbe aver già compiuto un passo decisivo verso uno dei colpi più importanti del prossimo mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni,avrebbe dato il suo primo assenso a un trasferimento in bianconero. Il direttore tecnico Cristiano, grande conoscitore del giocatore dai tempi del Napoli, avrebbe già avviato i contatti sia con l'attaccante nigeriano – attualmente in prestito al Galatasaray – sia con il suo entourage. Un segnale forte che potrebbe trasformarsi presto in una trattativa concreta. Lo ha raccontato Gazzetta.L'ex bomber del Napoli, trasferitosi in Turchia in prestito, è consapevole che il suo futuro potrebbe essere lontano sia dal club partenopeo che dal Galatasaray. La sua volontà di approdare in un top club europeo è chiara, e la Juventus rappresenta una destinazione gradita. Giuntoli, che conosce perfettamente il valore del nigeriano, ha sondato il terreno con il giocatore e il suo agente, ottenendo una risposta positiva., in un club che vuole tornare ai vertici del calcio europeo. Il suo interesse per il trasferimento è un segnale importante per i bianconeri, che ora dovranno lavorare per trovare un accordo con il Napoli.Se da un lato Osimhen ha aperto al trasferimento, dall’altro resta il nodo legato al costo dell’operazione. Il Napoli, che detiene ancora il cartellino del giocatore, difficilmente farà sconti.L’idea della dirigenza bianconera potrebbe essere quella di proporre un’operazione basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, o l’inserimento di contropartite tecniche gradite al Napoli.La trattativa non sarà semplice, anche perchéè un profilo seguito da diversi club di, pronti a mettere sul piatto cifre importanti. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe rappresentare un vantaggio per la Juventus, che potrebbe sfruttare il rapporto tra Giuntoli e il presidente del Napoli,, per provare a imbastire una trattativa sostenibile.Il nigeriano, con le sue doti fisiche e tecniche, sarebbe il perfetto finalizzatore per il gioco di Thiago Motta. O chi per lui.Inoltre, Osimhen garantirebbe alla Juventus un attaccante capace di segnare con continuità e incidere nelle partite chiave, aspetto su cui i bianconeri hanno faticato nelle ultime stagioni. Il suo inserimento nel sistema di gioco bianconero potrebbe rappresentare il tassello mancante per tornare competitivi sia in Serie A che in Champions League.