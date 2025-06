Nuovi contatti tra Osimhen e l'Al-Hilal: la Juventus è ancora in corsa?

Simone Gervasio

Il calciomercato prosegue con tanta attività da tutte le parti. Dal valzer panchine, che da una parte sta portando Cristianverso l'Inter e dall'altra sta aumentando la fiducia di Tudor per rimanere alla Juventus , alle tante idee per rinforzare le rose della prossima stagione.Anche i bianconeri stanno pensando a diversi profili per ricominciare nel migliore dei modi, oltre alla riorganizzazione societaria cominciata con l'arrivo die la risoluzione conUno dei nomi circolati più spesso intorno alla Juve è quello di, pupillo dell'ex Managing Director Football. Nonostante una concorrenza folta, i bianconeri hanno seguito per tempo l'attaccante, che non tornerà al Napoli e dunque ha un futuro ancora da definire.

Nuovi contatti con l'Ai-Hilal

La posizione della Juventus su Osimhen

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Osimhen ha rifiutato la prima proposta dell'Al-Hilal, pari a. Il Napoli ha fatto lo stesso, infatti il club della Saudi Pro Leaguementre De Laurentiis insiste per il pagamento, valida proprio per i club dell'estero.Sono perciò previsti nuovi contatti già nella giornata di oggi con il club arabo, che dopo aver ufficializzato l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina, vuole regalarsi un altro profilo di livello per il reparto offensivo. Non è nemmeno da escludere un ulteriore tentativo del, che vorrebbe provare a blindare il nigeriano dopo una stagione senza dubbio positiva.La Juventus non aveva presentato un'offerta formale, ma c'è stato senza dubbio un interesse dei bianconeri: come anticipato, Osimhen era un profilo molto apprezzato da Giuntoli, che lo aveva portato adal Lille. Dopo la separazione con il dirigente toscano,Oltre a questo, un'eventuale trattativa rimane comunque complicata: Osimhen è voluto da diversi club in Europa e non solo, e le cifre sono molto importanti, lontane dal risanamento economico che sta portando avanti la Juventus.





