Osimhen al Galatasaray: cosa manca per chiudere

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray è in fase di stallo. Come riportato da Sky Sport, dopo l’incontro andato in scena mercoledì 9 luglio tra i dirigenti del Napoli e quelli del club turco, la trattativa ha subito una frenata.Il Galatasaray ha formalizzato la disponibilità a pagare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria dell’attaccante nigeriano, come già anticipato martedì. Tuttavia, secondo Sky, il Napoli e Osimhen stesso sono in attesa di ricevere le necessarie garanzie economiche e fideiussioni bancarie prima di procedere con il trasferimento.

Senza certezze formali sull’effettivo pagamento della clausola, l’operazione è destinata a non andare avanti. Il club azzurro, infatti, intende tutelarsi al massimo prima di lasciar partire il centravanti.Il Galatasaray, da parte sua, resta fortemente interessato al giocatore e sta lavorando per ottenere le garanzie richieste, ma la situazione è ora nelle mani degli intermediari finanziari.Osimhen osserva con attenzione: il suo futuro potrebbe presto tingersi di giallorosso, ma solo se ogni tassello economico sarà sistemato. Fino ad allora, l’operazione resta sospesa.