La Juventus torna a vincere dopo 4 giornate in cui non era riuscita a farlo, ma per battere il Frosinone è servito un gol di Daniele Rugani a 5 secondi dallo scadere del match. Tre punti pesantissimi per la Juve in ottica della qualificazione alla prossima Champions League, che passerà da Napoli nel prossimo turno di campionato. In vista del big match del Maradona non arrivano buone notizie per il club partenopeo, che nella gara di oggi contro il Cagliari ha visto Osimhen uscire dal campo zoppicante. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com dovrebbe trattarsi di una semplice stanchezza, ma le sue condizioni sono sotto osservazione in vista della sfida contro la Juve