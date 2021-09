Questo pomeriggio il Napoli proverà a far ridurre la squalifica di Victor, per fare in modo che il calciatore nigeriano possa essere disponibile per la partita contro la Juventus. Come informa Il Mattino: "A presiedere le sezione giudicante è un supermagistrato: Carmine Volpe, napoletano, presidente della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. In quei momenti in cui avrà davanti a sé il ricorso del Napoli capirà se è il caso o meno di sentire anche il direttore di gara". Non verrà ascoltato, invece, il calciatore: non è previsto nessun collegamento dal ritiro della Nigeria.