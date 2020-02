Riccardo Orsolini va verso il ritorno alla Juve al termine della stagione. L'esterno del Bologna sta dando continuità numeri e prestazioni della seconda parte della scorsa stagione. Come anticipato da Ilbianconero.com la Juventus ha un accordo non scritto per riportare in bianconero il calciatore, accordo che Paratici ha intenzione di onorare già in estate. Il ritorno di Orsolini 26 milioni di euro alle casse del club bianconero che sta già pensando alla squadra della prossima stagione con l'acquisto, questo già stabilito e firmato, di Dejan Kulusevki.