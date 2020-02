Riccardo Orsolini potrebbe tornare alla Juventus al termine della stagione. Come vi avevamo anticipato su Ilbianconero.com, i bianconeri hanno un accordo non scritto per riportare il calciatore a Torino per circa 22 milioni al termine della stagione e per 30 al termine della prossima. Secondo Il Corriere di Torino,: 26 milioni di euro. L'esterno Rossoblu sarebbe quindi vicinissimo al ritorno in bianconero. Poi la Juve deciderà se tenerlo a Torino o ascoltare le tante offerte che arriveranno.