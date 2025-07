Orsolini svela: 'Ho ricevuto chiamate anche dall'Italia'

29 minuti fa



L'attaccante del Bologna protagonista di una stagione da record Riccardo Orsolini negli scorsi mesi è stato accostato anche alla Juventus che peraltro è il club dove è cresciuto nelle nazionali giovanili. Oggi ha parlato a La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sul suo futuro:



ORSOLINI SUL FUTURO- "L'Arabia Saudita? Ho ricevuto alcune chiamate anche nei giorni scorsi, di squadre italiane e non. Qui ho il contratto di ancora un anno e mezzo, quanto al rinnovo fino al 2029 non ne abbiamo ancora parlato, per ora mi hanno detto solo: "Vai su in ritiro e allenati. Sinceramente ora il club ha anche altre priorità, non so quando se ne parlerà, alla fine sono scelte personali, tutte da rispettare, ma a meno di cose clamorose resto qui".