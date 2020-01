Riccardo Orsolini, talento del Bologna su cui la Juve detiene ancora una possibilità di recompra, ha parlato al Resto del Carlino: “Io sono un sognatore, ma a 23 anni bisogna cominciare a prendersi delle responsabilità importanti. Per diventare un top player serve lavorare ancora sodo, e soprattutto raggiungere quella continuità che ancora mi manca. Sto imparando anche ad usare entrambi i piedi, altrimenti divento prevedibile: devo imparare ad usare il destro con la potenza necessaria, vedi il gol a Lecce”.



MIHAJLOVIC - “Io e Mihajlovic abbiamo un rapporto speciale. Un anno fa ci accomunava il fatto che entrambi fossimo alla ricerca di un riscatto: lui in panchina, ed io dopo 6 mesi non positivi con Inzaghi. Quel periodo con Inzaghi non è da buttare, ma non nascondo che quando in estate mi chiese di fare la mezzala storsi un po’ il naso. La malattia del mister? Ero in vacanza dopo gli Europei under 21, e un amico mi mandò un messaggio in cui diceva che correva la voce di una grave malattia. Allora chiamai subito Falcinelli, che era già in ritiro con la squadra a Castelrotto, il quale mi disse di stare tranquillo perché il mister aveva solo la febbre alta. Quando il 25 agosto lo rivedemmo in hotel prima della partita col Verona fu un mix di sensazioni contrastanti: felici per averlo lì, tristi per le sue condizioni. Era un fantasma. Ora è di nuovo in ospedale, ma siamo fiduciosi: se non ci sarà col Brescia daremo noi quel qualcosa in più. Panchina d’Oro? Gliela darei, l’anno scorso ha fatto un mezzo miracolo con noi”.



BOLOGNA - “Io stravedo per l’affetto che tutta Bologna mi dà, specie quello dei bambini: settimana scorsa mi sono emozionato mentre ero allo Store a firmare autografi per loro. Non so cosa accadrà in futuro, ma il Bologna è una società sana come ce ne sono poche in Italia. Qui sto molto bene, anche perché qui c’è Mihajlovic: godiamoci il presente e cerchiamo di riportare il Bologna ai livelli che merita. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni. Adesso è ancora presto per parlare di Europa: potremo fare certo ragionamenti solo se tra una decina di partite saremo ancora in questa zona di classifica. Ora i punti cominciano a pesare”.



ITALIA - “A giugno ci sono gli Europei. Intanto spero di non avere infortuni, perché tutto passerà da quel che riuscirò a fare in campionato con il Bologna. Mancini mi dice che devo lavorare tanto: in Nazionale ci sono fenomeni veri. Qui a Bologna mi sento un giocatore importante e determinante, ma sono umano anche io e posso sbagliare. L’amichevole tra Italia e Repubblica Ceca al Dall’Ara il 4 giugno? La speranza è l’ultima a morire”.