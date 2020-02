Ieri sera allo Stadio Olimpico, Riccardo Orsolini ha fatto di tutto per dimostrare di essere da Juventus. Il laterale del Bologna, che i bianconeri hanno ceduto in estate, pur mantenendo un diritto di riacquisto , sta vivendo una stagione importante, quella che, per una giovane promessa che sta crescendo, si potrebbe dire "della consacrazione". Così, la Juventus si sfrega le mani, al pensiero di poter aggiungere un esterno di qualità al gioco di Maurizio Sarri., ma i bianconeri potrebbero scendere ad un compromesso con il Bologna per prelevarlo a 26 milioni. Numeri ancora da definire, probabilmente, mentre più certe sono le intenzioni della Juventus:Come detto, ieri sera è stata un'altra notte magica per Orsolini. Non solo ha segnato il gol che ha aperto le marcature della gara vinta dagli emiliani per 3 a 2, ma ha anche messo in pericolo la difesa della Roma ad ogni tocco di palla., oltre a ritmi intensi. Un giocatore pronto, quindi, che la Juventus vorrebbe regalare a Sarri per permettergli di variare più di quanto non si sia visto quest'anno: la sua indole di ala, a piede invertito, sarebbe perfetta in un 4-3-3, come esterno di destra al posto - o come sostituto - di Douglas Costa. Quindi, Orsolini si appresta al ritorno, definitivo, per restare insomma., dopo il riacquisto: difficile, ma il bilancio è sempre un fattore da tenere in considerazione.