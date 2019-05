Riccardo Orsolini è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Bologna. Il club rossoblù ha definito oggi il riscatto dell’attaccante classe ’97, protagonista di una seconda parte di stagione straordinaria agli ordini di Mihajlovic.



ORSOLINI RISCATTATO - Come riporta Sky Sport, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha incontrato oggi a Milano Fabio Paratici trovando un'intesa di massima per il riscatto di Orsolini: nelle casse della Juventus andranno 14 milioni di euro. Il club campione d'Italia ha dunque la garanzia che il talento ex Ascoli proseguirà la propria crescita in rossoblù, mantenendo allo stesso tempo una priorità per l'eventuale ritorno a Torino in futuro.