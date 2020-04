Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna (obiettivo della Juventus), ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "​La stagione del Bologna fin qui è stata particolare per tutti, dalla malattia di Mihajlovic, alle partite giocate senza di lui per arrivare poi a questa pandemia che ha sconvolto tutti, non solo noi. ​ La fotografia di questo Bologna è l'immagine di Mihajlovic a Verona alla prima di campionato, seduto sulla panchina in condizioni non ottimali. Ha fatto vedere la forza di questa persona, della squadra e di una società che non molla e non mollerà. Sinisa è speciale".



CORONAVIRUS - "Se dovessi tornare a fare gol, sicuramente lo dedicherei al ragazzo di mia sorella che in questi giorni ha perso il padre per colpa del coronavirus e a tutte le persone che in questo momento soffrono e a quelli che lavorano negli ospedali".