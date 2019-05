Riccardo Orsolini è un colpo da novanta per il Bologna. Un'autentica operazione perfetta di Bigon e Di Vaio che nelle scorse ore hanno visto il ds della Juventus Fabio Paratici a Milano per completare l'intesa: l'esterno classe '97 viene da una seconda parte di stagione strepitosa agli ordini di Sinisa Mihajlovic, la Juve avrebbe voluto comprarlo ma già da un mese aveva deciso di fare cassa e plusvalenza con la sua cessione definitiva. Allo stesso tempo, il presidente Saputo regala al Bologna un acquisto di proprietà molto importante che diventa pedina fondamentale per convincere lo stesso Mihajlovic a restare, tentativo in corso ormai da giorni.



DETTAGLI E PLUSVALENZE - L'operazione è stata chiusa per 15 milioni che entrano nelle casse della Juve con Orsolini che invece sarà interamente un giocatore del Bologna. Plusvalenza preziosa per il bilancio bianconero, la prossima porta a Sassuolo dove si conta di definire l'affare Rogerio in uscita per un altro incasso utile alla Juventus. Non solo: nel discorso Orsolini, visti gli ottimi rapporti col Bologna, la Juve si è assicurata a livello verbale ma senza contratti scritti che avrà una corsia preferenziale sul giocatore in caso di cessione e soprattutto che non venga venduto subito al Milan, la squadra più interessata a prenderlo qualora fossero state aperte le porte del Bologna. La Juventus ha dato l'ok a cederlo ma solo a questa condizione, altrimenti lo avrebbe ricomprato. Così i rossoneri devono frenare eppure resteranno vigili su Orsolini, che si è dimostrato talento tutto da seguire. Mentre la Juve fa cassa, mantiene d'occhio il giocatore per il futuro e studia già la prossima plusvalenza, Rogerio è in pole. Di Fabrizio Romano per Calciomercato.com