Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini chiude al ritorno del suo assistito alla Juventus, dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi di un possibile riacquisto da parte dei bianconeri. Infatti, ceduto al Bologna due anni fa, l'esterno ex Ascoli è rimasto nell'orbita della Juve. La prossima stagione, però "giocherà con la maglia del Bologna. Favilli con una maglia dagli stessi colori (Genoa, ndr)”, ha dichiarato l'agente ad Ok Calciomercato. I bianconeri possono comunque acquistarlo la prossima estate per 30 milioni di euro, forti di un accordo verbale con il Bologna.