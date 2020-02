Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, è tornato ad essere un obiettivo della Juventus, che detiene un diritto di riacquisto per il laterale ceduto in estate ai rossoblù. Il suo agente, Donato Di Campli, ne parla al Resto del Carlino: "Si lasci giocare Riccardo in pace. Ogni volta che segna, viene fuori la voce che la Juventus lo abbia comprato: non è vero. E' un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso da lui e dal club. Ma dico di più: Riccardo sta bene a Bologna e a Bologna vuole rimanere: dirigenza e tecnico hanno dimostrato di avere fiducia in lui, il club è solido e ambizioso. Ha solo bisogno di continuare a crescere con tranquillità assieme al Bologna".