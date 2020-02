Riccardo Orsolini sta trovando la giusta dimensione al Bologna, sta disputando una stagione sopra le righe e la Juventus sta pensando di riportarlo a casa. I bianconeri hanno un’opzione per l’esterno 23enne, un accordo “non scritto” per riscattare il suo cartellino già questa estate. Sulle pagine de Il Resto del Carlino, l’agente del giocatore Donato Di Campli si è espresso su questo possibile ritorno alla Juventus: “Dobbiamo lasciare in pace Riccardo. Tutte le volte che segna, esce il fatto che la Juventus lo abbia comprato: non è vero. Il suo futuro verrà deciso dal giocatore e dal Bologna. Anzi, mi spingo: Riccardo sta bene a Bologna e qui vuole rimanere. Tutto l’ambiente, dalla dirigenza al tecnico, ha mostrato fiducia per lui. Ha solo bisogno di crescere serenamente assieme al Bologna”.