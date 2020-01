Riccardo, esterno offensivo del Bologna, in gol nell'ultima sfida , pareggiata, contro la Fiorentina, sta attirando su di sé gli occhi delle big. La Juventus ha un diritto di controriscatto, per le prossime due stagioni, ma come scrive goal.com, sul numero 7 rossoblù ci sono anche Milan ed Everton. Come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com , i bianconeri avrebbero però la priorità: l'esterno può seriamente tornare a Torino.