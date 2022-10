Al termine della sfida contro la Juve, il giocatore del Bologna Riccardo Orsolini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.'Avevamo interpretato anche abbastanza bene la gara, sapevamo che non era facile venire qui ad imporre il nostro gioco. Nel secondo tempo ci siamo aperti per cercare di recuperare la partita e abbiamo subito due gol che ci hanno spezzato le gambe. Secondo me ogni stagione non è facile, quando vuoi alzare l'asticella e crei delle aspettative poi non riesci ad ottenerle e c'è sempre del malcontento. Questa è una squadra molto giovane che deve crescere, abbiamo cambiato allenatore e dobbiamo entrare bene nei meccanismi del mister ma come ho già detto, oggi non era facile. Quando acquisisci una mentalità vincente poi viene tutto da solo. In questo momento non ce l'abbiamo, la parte emotiva è fondamentale e in questo momento è la cosa che ci manca di più. A livello tecnico possiamo dire la nostra contro chiunque, il problema è la testa'.