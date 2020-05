2









Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini chiude al ritorno alla Juve. La prossima stagione "giocherà con la maglia del Bologna. Favilli con una maglia dagli stessi colori (Genoa, ndr)”, ha dichiarato ad Ok Calciomercato. Come svelato in esclusiva da Ilbianconero.com, la Juve aveva un'opzione (verbale) da 22 milioni di euro per acquistarlo al termine di questa stagione, mentre la prossima estate potrà diventare bianconero per 30. "​Il mercato sarà diverso, non mi aspetto grandi colpi. Non ci saranno grandi cifre, anche perché non sappiamo date, modalità. Ora è presto per parlarne. Possibilità per offrire giovani ragazzi? Mi poni una domanda difficile, la soluzione più semplice sarebbe quella di prendere i giovani e buttarli dentro, ma ricordate che tutti vogliono vincere", ha concluso Di Campli.