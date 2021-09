Riccardo, esterno offensivo del Bologna, ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Se avessi chiesto la cessione, se avessi espresso questa volontà, la società sicuramente non mi avrebbe trattenuto. Non terrebbero mai un giocatore scontento. Io non ho mai fatto pressioni, non ho mai fatto guerre. Anzi, ho apprezzato il fatto che si potessero permettere di rifiutare parecchi soldi per me. E’ stato un attestato di fiducia. Hanno avuto la forza di resistere. Mi fa piacere e mi deve dare ancora più stimoli. Dopo la cessione di Tomiyasu sapevo che sarei rimasto al cento per cento. Ero tranquillo, ho spento pure il telefono, potete capire quanto interesse per il mercato"."Voglio arrivare alla doppia cifra. Anche per far vedere che sono un esterno che può portare tanti gol. Non ce ne sono tantissimi in A. Se lo faccio divento un giocatore importante".Adesso devo dimostrare di poter essere parte di quel gruppo che può fare la storia e la mia felicità. Mi impegnerò. L'Europeo mi avrebbe fatto piacere, avrebbe arricchito la mia carriera. Lo prendo come uno stimolo per fare di più. Mancini ha fatto delle scelte e vanno rispettate. Ha avuto ragione. Io potevo fare sicuramente quei due o tre gol in più che magari lo avrebbero messo in difficoltà. Ma parliamo di niente".